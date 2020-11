Homem armado é detido com R$ 27 mil dentro de carro

PUBLICIDADE

Policiais militares do Grupo de Operações de Trânsito prenderam um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo, por volta das 17h desta quinta-feira (19). O veículo foi abordado na Epia Norte na altura da AOS 07. No banco dianteiro havia uma faca e uma bolsa contendo R$ 27 mil.

No banco do motorista estava uma pistola 9mm com 10 munições. O condutor foi encaminhado para a 5ª DP, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições.

Abriu-se um procedimento para verificar a procedência do dinheiro que, a princípio, era utilizado para compra e venda de dólares, conforme declaração do autuado e cartões de vista achados no carro.

As informações são da PMDF