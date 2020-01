Homem armado de 92 anos se desentendeu com vizinhos no Itapoã

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Um homem, de 92 anos, estava armado e segundo vizinhos efetuou disparos com a arma de fogo. Ele correu para o interior de uma casa no Conjunto A da quadra 61 do Itapoã.

O BOPE foi acionado e fez a negociação. Depois de muito tempo nas negociações o homem se rendeu após escutar a voz de uma enfermeira que cuida dele. Ele esta sendo conduzido para 6ª DP. Segundo informações da PMDF, houve um desentendimento o senhor e dois vizinhos que eram adolescentes. Os adolescentes também estão sendo conduzidos para delegacia.

Um facão foi apreendido na casa dos adolescentes e a arma de fogo calibre 38 com uma munição foi encontrada na casa do senhor.

Com informações do CBMDF.

