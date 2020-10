Homem ameaça mulher e filho e os faz de refém no Setor Lúcio Costa

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu, na noite dessa sexta-feira (30), uma ocorrência de Violência Doméstica. Uma mulher estava na janela de seu apartamento, no setor Lúcio Costa, gritando por socorro. Segundo ela, seu companheiro estava com uma faca na mão, ameaçando ela e seu filho de 2 anos de morte.

A equipe então entrou ao prédio e, na escada de acesso ao 1° andar, viram a mulher aproveitar a chegada da corporação para arrebentar parte da porta e fugir do apartamento. Logo em seguida, o homem apareceu na porta com a criança no braço e dizia que não se entregaria e que só sairia do local morto.

Começaram, então as primeiras negociações. O homem voltou para interior do apartamento e apareceu novamente na porta com uma munição de arma de fogo na mão e dizia que só sairia de lá com uma daquela na cabeça. Diante do cenário, foi acionado o supervisor do 2° CPR. Em seguida, foi acionada a Operação Gerente.

O BOPE compareceu ao local com a equipe de Negociadores, comandada pelo sargento Régis e o Grupo de Intervenção Tática, comandado pelo sargento Farias. Eles assumiram o cenário e deram início a Operação Gerente, que foi acompanhada pelo Major Oliveira, Sub Comandante do 4° BPM e também pelo Major Renato, Superior de Dia, bem como pelo Ten. Alécio, Supervisor do 2 ° CPR.

Após mais de 3 horas de negociação e como não evoluía, foi necessário a entrada da equipe tática que obtiveram êxito na imobilização e detenção do homem. A criança saiu ilesa do apartamento e foi atendida e liberada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O homem também foi atendido e liberado pelos bombeiros.

As partes foram conduzidas para a DEAM para registro de ocorrência policial, sob supervisão do Ten Alécio. O autor foi autuado pelos crimes de constrangimento ilegal, ameaça, posse ilegal de arma de fogo e vias de fato.