Home office exige disciplina

Devido à pandemia do novo coronavírus, muitas empresas têm adotado o serviço de home office para os funcionários. Hábitos como não se distrair com TV e redes sociais, escolher um ambiente da casa, e até usar roupas de trabalho têm sido adotados para cumprir as tarefas da empresa na própria residência.

A advogada empresarial, Brenda Teles, 22 anos, que presta serviço de casa a um escritório de advocacia desde terça-feira, está trabalhando em casa. Ela não dispensa o uso de roupa formal mesmo estando na própria residência. “Eu acredito que é absolutamente essencial estar com o traje minimamente formal para que haja essa consciência de que de fato não estou de férias, e não estou afastada do trabalho”, conta.

Ela diz que costumava fazer reuniões com clientes no escritório, o que agora é feito virtualmente. “A gente dá toda a liberdade para que o cliente nos contate sempre que precisar. O que mudou foram as reuniões, porque costumávamos agendar muitos encontros presenciais. Agora, temos feito por meio de videoconferência”, esclarece Brenda.

Moradora do Riacho Fundo I, além de viver com os pais, ela tem a companhia do irmão, o engenheiro civil, Erick Luiz de Freitas, de 26 anos. Eles dividem uma mesa, e procuram limpar o móvel e objetos para seguir o fluxo de serviço com higiene. “Comecei a trabalhar assim na última quarta-feira. E também limpamos as mãos, além da mesa e os outros móveis. Como eu trabalho com metas, e quando eu terminar, levanto e vou tomar um café, beber uma água e volto”, conta Erick, enquanto trocava mensagens pelo celular com o chefe. “Hoje mesmo eu fiz uma chamada de vídeo com ele”, complementa.

Especialista em empreendedorismo e negócios, Juliana Guimarães enfatiza a importância da pessoa em home office reservar um lugar em casa para trabalhar. “Ao estar nesse ambiente, automaticamente você vai entrar no espírito de produção. Quando você sair, vai conseguir se desligar com mais facilidade. Se tiver um espaço de escritório em casa, ótimo. Se não tiver, pega um canto da casa que não é frequentado com muita frequência pelas pessoas com quem você mora, estruture um espaço de produção. Coloque um apoio para o seu computador, para o seu celular e caderno de anotações. Deixe com uma cara de escritório. Mas não deixe os materiais espalhados pela casa, porque se não, além de você perder tempo procurando documentos, para cada canto da casa vai ter uma conexão com o trabalho, e isso não vai ajudar”, aconselha a gestora.

Familiares precisam respeitar

Segundo Juliana, faz muita diferença a pessoa se arrumar para trabalhar. “Principalmente porque você pode ser surpreendido no meio do período em fazer uma videoconferência, por exemplo. Mas não é só por isso, é para entrar no clima de produção. Na hora que se desligar, tomar um banho e colocar um pijama, você vai se desconectar um pouco”, explica.

A faturista médica, Jainara Lima, de 30 anos, trabalha em uma clínica de neurológica e começou a prestar serviço de casa desde a quarta-feira (18). Ela conta que, esporadicamente, costuma lançar as guias no servidor da empresa direto da própria residência. “Trouxe o computador da empresa para cá, e trabalho de 9h às 19h, com intervalo para lanchar e descansar de 20 minutos. Eu fico em um cômodo reservado da casa, já que moro com meu irmão. Mas tem um ano que sempre que a empresa precisa, eu trabalho de casa”, relata ela, que é moradora de Taguatinga Sul.

Jainara é portadora de esclerose múltipla, então higieniza as mãos e a casa sempre que pode. “Ele é técnico em exames, e continua trabalhando no Hospital Brasília. Então, a minha maior preocupação é ele pegar e passar a doença para mim. Mas tenho feito muita limpeza com álcool em gel nas mãos e lavado com água e sabão”, diz.

De acordo com o psicólogo social, Celson Hupfer, as pessoas que vivem juntas precisam entrar em um acordo para administrar a situação. “Especialmente casais. Afinal, agora você está em casa mas está trabalhando. Seu companheiro ou companheira precisará respeitar esta sua nova condição. Fica mais fácil quando os dois passam pelo mesmo problema”, opina Celson.

O especialista deixa dicas de como aproveitar o tempo de trabalho em casa. “Procure definir tempos longos, uma, duas ou três horas nas quais você ficará focado no seu trabalho. Se você precisar resolver questões fora de casa, como ir ao mercado, levar o seu pet para passear ou qualquer atividade que não esteja relacionada ao trabalho, deixe isto para os períodos que você definir que serão reservados a pausas. Como você está em casa, você poderá se reservar mais de uma ou duas pausas para suas atividades pessoais. Aproveite esta oportunidade, mas procure ser relativamente disciplinado com a execução do seu plano de trabalho”, alerta Hupfer.