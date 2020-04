Hipermercado tem princípio de incêndio na Asa Norte

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quarta-feira (1), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um princípio de incêndio na cozinha do hipermercado Extra, na Asa Norte.

Um funcionário do supermercado colocou, em óleo super aquecido, batatas congeladas. O ato ocasionou em um princípio de incêndio. Os próprios funcionários do hipermercado controlaram as chamas com extintores do local.

Quando os bombeiros chegaram, fizeram uma vistoria na cozinha e descartaram a possibilidade de um novo princípio de incêndio, bem como a possibilidade de vitimas no incidente.