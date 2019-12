Hemocentro reabastecido pelos servidores da Saúde

Na manhã desta quinta-feira (19) o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, foi um dos primeiros servidores da Secretaria de Saúde a chegar ao Hemocentro de Brasília para fazer sua doação dentro da campanha O servidor dá o sangue pela sua Saúde.

A ação, promovida pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), teve o objetivo de fortalecer os estoques, além de divulgar a importância de criar a cultura da doação de sangue entre os servidores.

“É sempre bom aproveitarmos a oportunidade para divulgar a importância da doação de sangue, ainda mais nesta época de final de ano. Com a doação, não só atendemos às necessidades dos pacientes, mas principalmente das emergências. Este ato é simples para quem doa, mas pode salvar até quatro vidas”, ressalta o secretário Osnei Okumoto.

Foram disponibilizadas 80 vagas no Hemocentro para atender à campanha. No período da manhã, compareceram cerca de 30 servidores, entre eles, a técnica de enfermagem do Hospital Regional de Planaltina, Lucivânia Castelo, que estava doando pela primeira vez, incentivada pela campanha.

“Sempre tive vontade de ser doadora de sangue, mas tinha medo. Em uma determinada situação, meu padrasto precisou de sangue e foi quando eu vi o quanto é importante e o quanto salva vidas. A campanha me deu mais coragem”, pontua Lucivânia.

Sensibilização

De acordo com os organizadores da campanha, este ato de solidariedade é importante, pois os estoques de sangue e hemoderivados geralmente diminuem durante as férias de final de ano. Segundo eles, o gesto de voluntários, sensibilizados com ações como a dos servidores da Saúde, faz o estoque do Hemocentro aumentar.

Em dezembro, o movimento na fundação aumentou. Até o dia 12 deste mês, foi coletada uma média diária de 187 bolsas. Neste ano, entre os meses de janeiro e novembro, a média diária foi de 168 bolsas de sangue.

“O apoio dos servidores da Saúde, ao divulgar e ao realizar o ato da doação, é um exemplo para toda a população. Além de ser uma ação importante para o ambiente de trabalho, contribui para a manutenção dos estoques de sangue, principalmente no período de festas”, destaca a diretora-presidente do Hemocentro de Brasília, Bárbara Simões.

Campanha

A ideia de promover uma ação voluntária entre os servidores norteou a iniciativa da campanha, que além de integrar os profissionais da pasta, ainda estimula a conscientização para a importância de doar sangue, dizem os organizadores.

“Pensamos em estimular os servidores para uma efetiva ação de voluntariado. Cuidar do paciente já é nossa missão. Muitos são doadores de sangue, mas o objetivo é estimular a cultura da doação. Fizemos uma campanha de materialização da vontade de doar e ajudar o próximo”, destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

A iniciativa mobilizou servidores da administração central e de todas as unidades das regiões de saúde. A superintendente da Região de Saúde Leste, Raquel Bevilaqua, também fez a sua doação e destacou o empenho de todos os trabalhadores da pasta. “O servidor da Saúde já trabalha ajudando o próximo. Ao doar o sangue vai além das suas atribuições, sendo mais solidário e ajudando o próximo”, pontuou Raquel Bevilaqua.

Agendamento

Quem estiver interessado em colaborar, pode fazer o agendamento individual pelo telefone 160, opção 2, ou pelo 0800 644 0160. O atendimento telefônico é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

O agendamento de grupos para doação de sangue ou de medula é feito apenas pelos telefones 3327-4413 ou 3327-4447. Clique aqui e saiba mais​ sobre doações em grupo.

Com informações da Agência Brasília.