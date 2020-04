Hemocentro: crescem doações de sangue no DF

PUBLICIDADE 

Em resposta à queda de 30% no movimento da Fundação Hemocentro de Brasília no início da restrição de circulação de pessoas, a instituição registrou um aumento no fluxo de doadores entre os dias 18 e 25 de março, com mais de 170 bolsas de sangue coletadas por dia. No primeiro bimestre de 2020, a média foi de 155 bolsas coletadas diariamente.

No entanto, para reforçar as medidas de proteção contra o novo coronavírus, o Hemocentro passou a atender somente pessoas e grupos agendados. A fundação garante que a estratégia não diminuiu o número de coletas e visa apenas evitar a aglomeração das pessoas que aguardam para doar sangue. A quantidade de pessoas em grupo também foi reduzida – de 40 para 15 candidatos em grupo.

O Hemocentro esclarece que se houver mais interessados, eles serão distribuídos em outro dia ou horário. Além disso, os veículos que fazem o transporte gratuito entre a fundação e qualquer ponto do Distrito Federal não vão circular com lotação máxima, para que os ocupantes mantenham a distância recomendada entre si.

Em nota enviada ao Jornal de Brasília, o Hemocentro pontuou que a pandemia da covid-19 não impactou a demanda por bolsas de sangue no sistema de saúde, mas reforçou que a continuidade da doação de sangue é de extrema importância.

“Único banco de sangue público do Distrito Federal, o Hemocentro de Brasília opera com um estoque estratégico, que pode abastecer toda a rede pública do DF e hospitais conveniados de dois a sete dias, dependendo do hemocomponente (hemácia, plasma ou plaqueta), se não houver qualquer doação de sangue no período”, diz a nota.

Segundo o diretor executivo do Hemocentro, Alexandre Nonino, é preciso incentivar a doação de sangue porque não há outra forma de garantir o insumo para quem precisa.

“Doar sangue sempre é importante. Muitos pacientes precisam de sangue, como aqueles que estão passando por procedimentos cirúrgicos grandes, pessoas com doenças hematológicas hereditárias, pacientes em tratamento oncológico. E não tem outra fonte para o sangue, a não ser a solidariedade dos doadores.”

Para agendar a doação de sangue individual ou em grupo, o interessado pode ligar para 3327-4413 ou 3327-4447. Além disso, o agendamento individual da doação de sangue pode ser feito pelo telefone 160, opção 2, ou 0800 644 0160.

Rotinas de limpeza

Logo que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, a Fundação Hemocentro de Brasília adotou as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do DF com foco em prevenir a disseminação do vírus. As primeiras medidas foram reforçar as rotinas de limpeza e desinfecção das áreas comuns e aumentar o espaço entre as cadeiras das salas de espera e da sala de coleta.

A fundação também adotou as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde para atualizar os critérios para doação de sangue. Quem teve contato com pessoa diagnosticada ou com suspeita de coronavírus, assim como quem retornou de viagem internacional recente, fica impedido de doar sangue por 14 dias. Esse prazo também se aplica aos candidatos com febre ou sintomas respiratórios após o desaparecimento completo desses sinais.