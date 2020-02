Helicóptero dos Bombeiros atende vítima de atropelamento no Paranoá

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma vítima de atropelamento na altura do quilômetro seis da DF 250, perto do balão do Paranoá.

Para o resgate foram deslocadas duas viaturas, uma aeronave de resgate e 13 militares. No veículo estava o motorista José Hilton da Mota Santos, de 56 anos, que não sofreu nada.

A vítima, identificada por ‘Mel’, foi atendida com suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico, e lesões na região do Tórax e do abdômen. Após ser socorrida, foi levada por uma viatura até a aeronave que a transportou para o Hospital de Base.

Mel chegou ao hospital inconsciente e instável. Segundo o CBMDF a vítima aparenta ter entre 14 e 15 anos e mora na Vila Buritis, em Planaltina/DF.