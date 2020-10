HB completa um ano da retomada de cirurgias cardíacas com 162 operados

O Hospital de Base (HB) atingiu hoje (21) a marca de 162 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de peito aberto. Hoje faz um ano que o hospital retomou esse tipo de procedimento, que ficou suspenso entre 2014 e 2018.

Essas cirurgias, de alta complexidade e de grande porte, só puderam ser retomadas após os esforços do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) para ampliar a equipe de profissionais, adquirir equipamentos modernos e normalizar o abastecimento de insumos.

Além de retomar as cirurgias de peito aberto, o HB conseguiu também realizar procedimentos menos complexos, como implante de marca-passos e desfibriladores. Assim, o hospital fechou 2019 com o total de 528 pacientes atendidos com esses procedimentos. E até 30 de setembro deste ano, mesmo com a pandemia do coronavírus, o hospital implantou marca-passos em 291 pacientes.

Referência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Trabalhamos muito pela reativação do serviço para que pudéssemos operar os pacientes que aguardavam na fila de espera”, afirmou a chefe da Cirurgia Cardíaca, Tatiana Maia. “O Hospital de Base sempre foi uma referência em cirurgia cardíaca de alta complexidade. Agora, nosso objetivo é que ele volte a ser um líder nesse tipo de procedimento no Centro-Oeste”.

Essa liderança foi assumida pelo Instituto de Cardiologia do DF (ICDF) durante o período em que o HB deixou de realizar esse tipo de cirurgia. Resolvidos os problemas, o hospital volta a figurar entre as melhores unidades de cardiologia de alta complexidade no DF, segundo a médica.

Isso porque, conforme Tatiana, além de equipe qualificada, o HB dispõe de equipamentos modernos e materiais necessários para realizar, com sucesso, as cirurgias cardíacas mais complexas.

As informações são da Agência Brasília