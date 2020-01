Hanseníase: campanha ajuda na conscientização e diagnósticos para tratamento

PUBLICIDADE 

Já foram diagnosticados 15 casos de hanseníase pelo Consultório Itinerante de Hanseníase, durante a semana em que esteve prestando assistência na Rodoviária do Plano Piloto. A ação faz parte da Campanha de Enfrentamento da Hanseníase da Secretaria de Saúde. A iniciativa tem o objetivo de alertar a população para o problema e diagnosticar novos casos da doença no Distrito Federal.

“É uma ação efetiva que tem um custo benefício muito bom. Os casos diagnosticados são uma amostra direcionada, que representam um número alto de casos para a quantidade de pessoas atendidas”, destaca Ciro Gomes, especialista em hanseníase da Universidade de Brasília.

Mais de quatro mil pessoas foram abordadas para a triagem do Consultório Itinerante, durante a primeira semana de ação. Desses atendimentos iniciais, mais de 200 pessoas foram consultadas por médicos da Secretaria de Saúde e da Universidade de Brasília. O consultório também realizou 25 baciloscopias, que são exames para o diagnóstico da doença.

O padeiro A. P., de 62 anos, foi um dos pacientes consultados e que teve o diagnóstico confirmado para hanseníase. Ao perceber a carreta na Rodoviária do Plano Piloto, o padeiro foi buscar informações e já saiu do Consultório Itinerante medicado e com o encaminhamento para a unidade de saúde próxima de casa. “Achei muito boa essa oportunidade. Fui muito bem atendido. Fui consultado, medicado e já estou até com o medicamento na mão”, destaca o padeiro.

O Consultório Itinerante estará nas regiões de saúde até o dia 10 de março, contemplando 13 regiões administrativas. A Região Leste será a próxima a receber a carreta, que estará no Paranoá, a partir desta segunda-feira (27) até sexta-feira (29) e, depois, em São Sebastião, nos dias 30 e 31 de janeiro, sempre das 8h às 17h.

A Campanha de Enfrentamento da Hanseníase no Distrito Federal tem o objetivo de diagnosticar novos casos da doença, aproximar a população das práticas de promoção da saúde e treinar os profissionais da atenção primária para um diagnóstico precoce da doença.

A ação é realizada em sintonia com o Janeiro Roxo, uma campanha nacional de combate da hanseníase, que busca melhorar o controle da doença por meio da disseminação de informações especializadas e da conscientização da população sobre sua gravidade, bem como da necessidade de diagnóstico e tratamento precoces, contribuindo para a redução do preconceito acerca da doença.

Além do Consultório Itinerante, as unidades básicas de saúde (UBS) e as da Atenção Secundária e Hospitalar, também estarão preparadas para atender a demanda da campanha.

A campanha conta com a parceria do Ministério da Saúde, do Conselho de Saúde, da Universidade de Brasília (UnB), e do Grupo de Apoio às Mulheres Atingidas pela Hanseníase (Gamah).

“Essa parceria é positiva, pois com essa campanha já foi possível realizar diagnósticos e treinar equipes da saúde da família para uma orientação mais efetiva sobre os cuidados e o diagnóstico precoce da doença”, pontua a presidente do Gamah, Marly Araújo.

Com informações da Agência Brasília.