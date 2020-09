Há 115 dias sem chuva, DF pode registrar umidade relativa de 15% nesta quarta (17)

PUBLICIDADE

Caso não haja nenhuma precipitação até 23h59 desta quinta-feira (17), o Distrito Federal vai registrar 115 dias seguidos sem chuva em 202o. O recorde de 2019 foi quebrado na quarta (16), quando chegou-se a 114 dias de estiagem — no ano passado, o recorde foi de 113 dias.

Além do longo período sem chuvas, o DF enfrenta forte clima seco. Nesta quinta (17), a umidade relativa do ar pode cair a 15%. A expectativa é de céu claro, com pouquíssimas nuvens. A temperatura máxima deve ser de 31%.

Chuva? Só na semana que vem e olhe lá. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que a partir de segunda (21) possam ocorrer pancadas isoladas na capital — o que não deve amenizar por completo a seca.

Por conta do longo período, o Inmet e a Defesa Civil seguem emitindo alerta laranja, que significa risco potencial por conta da seca. As dicas são as de sempre: beba bastante água, evite atividades físicas e exposição ao sol, use hidratante para a pele e umidifique o ambiente.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF), que vem combatendo incêndios diuturnamente, também faz recomendações: evite fazer fogueiras, não queime lixo e restos de podas, apague cigarros adequadamente e jamais jogue bitucas pela janela do carro. Em caso de emergência, ligue 193.