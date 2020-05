Guerreiras da Saúde do Hmib são presenteadas no Dia das Mães

PUBLICIDADE 

Para o dia das mães não passar em branco, as servidoras do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) que estão de plantão neste domingo (10) receberam, da loja de roupas Avanzzo, 45 produtos.

As lembranças incluíram velas aromáticas e um card de R$ 150 reais, que as servidoras poderão trocar em peças de roupa no site da loja. O gesto partiu da própria dona da Avanzzo, Daniela Naegele, que por acaso do destino, nasceu no Hmib. Sua mãe, natural de Minas, veio conhecer Brasília no desfile de 7 de setembro e entrou em trabalho de parto. Anos mais tarde, Daniela acabou retornando à capital do país, onde fez sua morada.

“Hoje, com a situação difícil que estamos vivendo, resolvemos presentear as mães que no seu dia especial estão no trabalho se dedicando à outras mães e outros filhos que não os delas, mas que foram lembradas também com muito carinho”, comentou Daniela Naegele.

Segundo a diretora do Hmib, Marina Araújo, apesar da pandemia, o Dia das Mães é uma oportunidade para todos se sentirem mais humanos e próximos uns dos outros, mesmo com o distanciamento social. “Precisamos ter mais amor, mais respeito e mostrar que a luta dos servidores da saúde é uma luta por todos. E nada melhor do que o Dia das Mães para homenagear esses servidores”, afirmou.

Para a técnica de enfermagem Ana Paula, que trabalha no centro obstétrico do hospital, a homenagem é mais do que bem- vinda, principalmente em um momento como esse. “É a primeira vez que sou lembrada nesse dia enquanto estou no trabalho. É interessante tornar essa data um pouquinho mais feliz para as mães servidoras”, ressaltou.

Com informações da Agência Brasília