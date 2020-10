Guará vai ganhar Centro de Juventude, anuncia secretário

PUBLICIDADE

Na quarta-feira (28), o secretário de Juventude do Distrito Federal, Kedson Rocha, anunciou que a capital ganhará mais um Centro de Juventude. O Guará deve ser a região administrativa beneficiada.

O projeto vai ser viabilizado por meio de uma emenda do vice-presidente da Câmara Legislativa (CLDF), o deputado Rodrigo Delmasso. “O deputado acreditou no nosso trabalho e se dispôs a nos ajudar nesse projeto e em outros que estão por vir”, afirmou o secretário.

Caso a promessa se cumpra, será o quarto Centro de Juventude no DF. As outras três unidades estão situadas em Ceilândia, Samambaia e Cidade Estrutural.

“Ano da juventude”

Na semana passada, o chefe da Sejuv já havia dado declarações esperançosas aos jovens do DF. “O foco na juventude é a questão do empreendedorismo, da empregabilidade, e isso já vem sendo feito dentro dos centros de juventude e será fortalecido com a expansão deles”, declarou, em entrevista à Agência Brasília.

Centros de Juventude

Instituídos pela Lei nº 5.142, da Política Distrital de Atenção ao Jovem, os centros de Juventude são espaços de convivência criados para o acolhimento e desenvolvimento integral. Elaboram ações nas mais variadas áreas, como educação, cultura, saúde, cidadania e inclusão social, com foco na implantação de alternativas de desenvolvimento nas comunidades e na garantia de participação da juventude.

Atualmente, cerca de 55 mil jovens de 15 a 29 anos são atendidos de forma direta e indireta nas três unidades do Centro de Juventude. “Assim como o governador Ibaneis Rocha, que é apaixonado pela juventude, estamos aqui para fazer um trabalho com apoio e participação da população do Distrito Federal”, destacou o secretário na última quarta (28), em uma live nas redes sociais.