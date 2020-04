Guará recebe reforço na iluminação pública

PUBLICIDADE 

Os projetos de substituição dos postes de luz normais por postes com iluminação led continuam no Distrito Federal. Desta vez, o Guará receberá 1.943 lâmpadas de LED nas quadras ímpares e parte das quadras pares. Os recursos, cerca de R$ 1,5 milhão, são provenientes da emenda parlamentar do deputado distrital Rodrigo Delmasso (PRB).

O projeto segue em ritmo acelerado. A CEB já executou a troca das lâmpadas na Avenida Contorno do Guará II, a mais movimentada do bairro, e diversas quadras, como as QE’s 26, 28, 30, 32, 13, 15, 7, 17, 1, e mais recentemente, no Polo de Modas, na QE 40 e QE 19.

Luane Santana, atendente de uma padaria na Quadra 23 do Guará II, contou que antes o caminho para casa era escuro. “Eu levo 25 minutos caminhando até em casa e antes dava um pouco de medo. Agora está bem mais iluminado, tanto o caminho que eu faço, como aqui na área ao redor da padaria”.

A iluminação de LED (luz branca) possui inúmeros benefícios em comparação às lâmpadas de luz amarela de vapor de sódio. Além de gerar economia de energia de até 50% para o GDF, também possui maior luminosidade e nitidez de visão para pedestres e motoristas.

O presidente da CEB, Edison Garcia, enfatiza a importância do programa de eficientização energética. “Investir em iluminação pública é investir em sensação de segurança e bem-estar do brasiliense. Há um retorno muito positivo da população em relação a esses projetos que estamos executando em todo o Distrito Federal”.

Esse aumento na potência do feixe de luz também trouxe benefícios para o comércio, de acordo com Adriano Almeida, atendente de uma drogaria na Quadra 11, do Guará I. “Na semana que trocaram as lâmpadas, todo mundo percebeu, os clientes elogiaram muito. Já é possível dizer que houve um aumento considerável de clientes no período da noite, por causa da iluminação forte”, afirmou Adriano.

A revitalização na iluminação pública do Guará também contemplará o Lúcio Costa, o Park Sul e o SOF Sul. Vale lembrar que no início de dezembro, o Parque Denner também recebeu reforço na iluminação pública. Foram instaladas 91 luminárias de LED, graças à Contribuição de Iluminação Pública (CIP), paga todo mês pelos usuários na conta de luz.

Com informações da Agência Brasília