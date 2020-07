Guará: mais mil imóveis inspecionados pelo Sanear Dengue

PUBLICIDADE

A sexta edição do programa Sanear Dengue na cidade realizada na manhã desta segunda-feira (20) mobilizou cerca de 60 agentes públicos em busca de focos do mosquito Aedes aegypti e na conscientização sobre a importância do combate à proliferação da larva. A ação reuniu servidores da Administração Regional do Guará, da Vigilância Ambiental, do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e da Polícia Militar (PMDF), o que resultou em 1.104 imóveis inspecionados nas seguintes quadras: QI 01, QI 03, QI 26, QE 30 e QE 34.

Outras duas residências em situação de abandono foram inspecionadas – uma localizada na QE 32 e outra na QI 20. Os imóveis foram denunciados por vizinhos que utilizaram a Ouvidoria 162 para comunicar a situação à Vigilância Ambiental.

“Está tendo muito caso de dengue aqui na rua, Eu mesma estive acamada por duas semanas e tivemos que fazer a denúncia, pois essa casa estava abandonada e porque não vinha ninguém providenciar a limpeza. E o GDF fez a sua ação e está aqui fazendo o controle e a vistoria”, relatou a moradora da QE 32 Paula Mariana Fontenele.

Durante as inspeções os agentes de Saúde verificam se há foco do mosquito – certificam se caixas d’água estão bem fechadas, averiguam a situação de piscinas e, se necessário, aplicam substâncias específicas para tratamento dessas áreas. Se for comprovada situação mais grave, a Vigilância Ambiental encaminha relatório para órgãos de fiscalização.

“A ação ocorre de de forma integrada entre os órgãos do GDF e isso nos auxilia no mapeamento mais preciso das áreas mais vulneráveis, bem como pauta melhor as nossas próximas iniciativas de combate”, destaca a administradora do Guará, Luciane Quintana.

Inspeções realizadas pela Vigilância Ambiental (20/7)

Imóveis inspecionados – 1104

Imóveis fechados – 364

Imóveis recusados – 11

Imóveis tratados – 6

Depósitos inspecionados – 2857

Depósitos tratados – 14

HD – 49

Balanço das ações

De janeiro a julho deste ano, mais de 20 mil imóveis foram vistoriados no Guará, 500 toneladas de entulho foram retiradas das vias públicas e 65 carcaças foram recolhidas.

Sintomas da dengue

Os principais sintomas típicos da dengue são febre alta, náusea, vômito, manchas avermelhadas pelo corpo, dor de cabeça, dor no corpo, dor em volta dos olhos e sinal de sangramento. Diante desses sintomas, o paciente deve buscar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Com informações da Agência Brasília