Guará I e II fica sem energia na noite desta sexta (4)

Um apagão deixou os moradores do Guará I e II sem energia elétrica por volta das 19h30 desta sexta-feira (4). O blecaute atinge também o Setor Habitacional Lúcio Costa.

No local ainda tem trechos com iluminação pública e outros com algumas casas ainda com energia elétrica, mas são poucos. A Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG) também está às escuras.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que está apurado os motivos do blecaute.