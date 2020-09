Guará ganhará estacionamento e quadra poliesportiva

PUBLICIDADE

Quatro praças do Polo de Modas, no Guará, devem ser revitalizadas em breve. Além disso, a região ganhará uma quadra poliesportiva e estacionamentos. Nesta quarta-feira (2), a Terracap lançou um edital de licitação para contratar uma empresa para ficar responsável pelas obras.

As praças a serem reformadas são a Moda, Central, da Igreja e da Faculdade. O objetivo é manter a qualidade ambiental e urbanística do setor.

Os trabalhos devem começar na primeira quinzena de novembro deste ano. Pelo menos 30 empregos diretos e indiretos devem ser gerados. A licitação está marcada para o dia 1º de outubro, às 10h, e terá formato presencial, diferentemente de outras que têm ocorrido no período da pandemia da covid-19. O critério de julgamento será o menor preço.

O gerente de engenharia da Diretoria Técnica da Terracap, Carlos Augusto Silva, falou sobre a medida. “Serão atendidas a comunidade do Polo de Modas e a região do Guará como um todo, bem como o Bernardo Sayão”, afirmou.

Os serviços serão realizados de acordo com a situação de cada praça. Entre as benfeitorias previstas estão nova pavimentação de concreto, plantação de vegetação rasteira e de médio porte e instalação de novo mobiliário urbano. Os equipamentos já desgastados da quadra poliesportiva também serão substituídos.

Para auxiliar os frequentadores com alguma dificuldade locomotora, como cadeirantes, haverá rampas de acesso e espaço dedicado para jogos de xadrez. Quanto às pessoas com deficiência visual, o piso podotátil de alerta, que são faixas em alto-relevo fixadas no chão, servirá como guia direcional.

Entre demais melhorias destinadas às praças, estão: uma vegetação nova, em que serão plantadas as árvores símbolo de Brasília (ipês amarelo, branco e roxo, de médio porte); banco de concreto pré-moldado; novo piso; paraciclo, o qual é usado para escorar bicicletas; calçadas; e readequação dos estacionamentos presentes.

Com informações da Agência Brasília