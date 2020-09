Guará, Gama e Vicente Pires ficarão sem energia nesta quarta (2)

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (2), regiões do Guará, Gama e Vicente Pires ficarão sem energia para manutenção de rede elétrica das cidades.

No Guará o fornecimento de energia será interrompido entre as 7h50 e as 14h, na Área Especial 2, Lote F, blocos 1 a 3.

Em Vicente Pires o serviço será feito entre as 8h50 e 16h30. Ficarão sem energia os lotes 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-B, 14, 14-A e 14- B, da Chácara 82 da Rua 3.

No Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, a poda de árvores deixará a Chácara 28 sem energia das 8h40 às 16h.

Com informações da Agência Brasília