Grupo usava falso site do Detran-DF para lucrar com falsos leilões

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF) investiga um grupo suspeito de criar falsos leilões. Os indivíduos colocaram no ar um site falso e induziam as pessoas a dar lances por meio de depósitos em contas bancárias.

O site colocado no ar pelo grupo criminoso é o https://leilaodetrandf.org/gov/home. A DRCC estima que os indivíduos conseguiram lucrar quase R$ 1 milhão (R$ 907.283,22) com os crimes.

Nesta quinta-feira (22), agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão no município de Carangola-MG, com auxílio da Polícia Civil mineira (PCMG). Foram apreendidos computadores, celulares, dinheiro em espécie e outros conteúdos que vão auxiliar as investigações. Também foi encontrada uma arma de fogo.

A DRCC apurou que foram registradas pelo menos 93 ocorrências envolvendo o link falso.