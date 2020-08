Grupo organiza ato contra a cultura do estupro no DF

PUBLICIDADE

Na tarde desta quinta-feira (20) o movimento Juntas está organizando um ato contra a cultura do estupro no Distrito Federal (DF). Movidos a partir do crime contra a menina de 10 anos, estuprada desde os seis por um familiar, infelizmente não é um caso isolado.

A cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas no país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019. Dados oficiais revelam que ocorrem no Brasil, em média, seis internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas.

A sociedade brasileira não ampara legalmente os vulneráveis, e Damares Alves, à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sustenta estas violações ao não instituir políticas públicas de qualidade para o combate à violência contra crianças e adolescentes.

O ato será realizado Às 17h desta quinta-feira, em frente ao Supremo Tribunal Federal, com os dizeres #criançanãoémãe #foraDamares #investigaaDamares.

Data: 20 de agosto de 2020

Horário: Às 17 h

Local: Em frente ao STF

19h projeções no museu