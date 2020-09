Grupo especializado em furtos a contas bancárias é desarticulado

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) desarticulou um grupo especializado em furtos a contas bancárias de vítimas de várias unidades da federação. Nesta quinta-feira (17), serão cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão no DF e nos estados de São Paulo, Bahia e Goiás.

A investigação começou após a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) prender, em agosto do ano passado, um dos líderes da organização. A partir daí, descobriu-se um extenso esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachada. Dentre os empreendimentos, estavam bancas na Feira dos Importados, uma loja de materiais de construção e um hookah.

Estima-se que o grupo causou prejuízos a pessoas físicas e jurídicas que ultrapassam R$ 2,5 milhões.

Além dos mandados, a operação também prevê o sequestro de 22 veículos e bloqueio de ativos financeiros que podem passar de R$ 10 milhões. A ação pode resultar no ressarcimento das vítimas.

Participam da operação a DRCC, juntamente com a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), além do Núcleo de Combate ao Crime Cibernético, do Ministério Público (NCyber/MPDFT).