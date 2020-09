Grupo é preso após roubo a perfumaria de Planaltina

PUBLICIDADE

Cinco homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil (PCDF) após um roubo a uma perfumaria de Planaltina-DF. O crime ocorreu na quinta-feira (2).

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) já investigava os suspeitos, que são membro de uma associação criminosa atuante na região. Os policiais afirmam que até sabiam que o roubo seria cometido, mas não conseguiram impedir. Após o crime, iniciou-se uma busca pelos membros.

Dois dos suspeitos fugiram até Planaltina de Goiás-GO, onde se esconderam na casa de um terceiro integrante do grupo criminoso. Na residência, foram apreendidas porções de maconha e cinco litros de lança-perfume. Os três homens foram presos.

Um quarto membro também foi encontrado pelos policiais. Ele também participou do roubo à perfumaria. Segundo as investigações, ele quem desceu do carro usado no crime e foi até a loja para cometer o crime. Na casa dele, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e um frasco de perfume roubado.

Os policiais suspeitam que o grupo tenha roubado a perfumaria para amenizar uma dívida de drogas com traficantes.

O restante dos frascos de perfumes foi encontrado na casa de uma mulher que seria amiga do grupo. Ela também foi presa.

Por fim, na casa de outro homem, suspeito de emprestar uma arma de fogo para o assalto, foi encontrado um revólver calibre 38.

Desta forma, cinco homens e uma mulher terminaram detidos.