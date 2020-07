Grupo cristão beneficia pessoas em situação de rua no DF

PUBLICIDADE

Cerca de 150 pessoas em situação de rua, situadas em um assentamento em Taguatinga Sul, receberam assistência do grupo cristão de humanização hospitalar Doutores de Esperança. A ação foi realizada no sábado (11).

O grupo distribuiu cesta básica, almoço, lanche, água, roupas e cobertores. Também foi oferecido banho quente, através de um ônibus com ducha. No final, cada pessoa/família ganhou um balde com dois cobertores, chinelos, produtos de higiene pessoal, remédios e outras itens.

Os voluntários tiraram um tempinho para ouvir e conhecer a história de vida dos presentes e destinaram uma área para crianças ouvirem histórias enquanto esperavam para tomar banho.

Os itens doados foram arrecadados pelo próprio grupo, que é mantido pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra). As famílias beneficiadas foram cadastradas previamente e receberam uma senha.

A coordenadora do projeto, Thaís Trivelato, cita outros benefícios. “As pessoas ganharam roupas novas para vestir depois do banho. As crianças receberam de presente livros para colorir, lápis de cor, pipoca, kit festa, entre outros mimos”, explica.

Cirlene de Araújo foi uma das beneficiadas. Com sete filhos e morando em um barraco improvisado de lona, ela fala sobre a alegria de ter sido beneficiada. “A gente fica esquecido aqui, não temos casa, não temos nada. E quando alguém lembra da gente é uma emoção muito grande. Os meus filhos puderam tomar banho, ganhamos comida e ainda ouvimos mensagens de esperança. Esses jovens são abençoados”, conta, emocionada.

Jovens calebes

A ação também teve o apoio de jovens calebes, um projeto realizado em toda América do Sul, em que jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia usam seus períodos de férias para atuarem como voluntários. Em Brasília, o movimento conta com cerca de 7 mil pessoas. Segundo um dos líderes do projeto, pastor Lucas Laplaca, o objetivo da ação é levar esperança às pessoas. “Além da ajuda com doações, queremos ouvi-las e levar uma palavra de alento aos que mais necessitam”, pontua.