Greve: funcionários do BB e PMs entram em conflito nesta quarta (10)

Nesta quarta-feira (10) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Sindicato dos Bancários do DF entraram em embate, no estacionamento da Sede 1 do Banco do Brasil, no Setor Bancário Sul (SBS). O sindicato prestava apoio à greve dos funcionários do BB.

Confira imagens da confusão:

O presidente do Sindicato, Kleytton Morais, se proncunciou por meio de vídeo, ainda no local, do posicionamento dos policiais. “Estávamos em um movimento extremamente ordeiro, pacífico. Chamaram para conversar e, de modo sorrateiro, furaram a paralisação colocando à força trabalhadores da vizinhança para dentro”, explicou.

“Eles chegavam aos trabalhadores dizendo: ‘Você está ou não a fim de trabalhar?’, como se isso fosse prerrogativa da PM”, complementou. Veja: