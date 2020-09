Gratuito: Varjão abre inscrições para cursos de violão

PUBLICIDADE

Moradores do Varjão que quiserem aprender a tocar violão e participar de uma cantata de Natal têm agora uma boa oportunidade. Nesta terça-feira (8), abre-se o período de inscrições para o curso gratuito de violão, que será ministrado por voluntários.

Há 16 violões disponíveis, adquiridos por meio de parceria entre igrejas da cidade e movimentos culturais, por meio do projeto Encantado. A meta é formar quatro turmas com cinco vagas cada, durante toda a semana e aos sábados. “Com muita união, vamos envolver a comunidade com musicalidade e bem-estar”, afirma o administrador do Varjão, Lúcio Rogério.

Veja, abaixo, a divisão dos cursos por grupos.

Crianças de 7 a 12 anos: aulas na Primeira Igreja Batista do Varjão, às quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h, com o professor Luan.

Crianças a partir de 12 anos: aulas na Igreja Ministério Sal e Luz, aos sábados, das 10h às 11h e das 11h às 12h, com os professores Walisson e Wanderson.

Adultos: aulas na Igreja Manancial, às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, com o professor Beckman.

As inscrições podem ser feitas na sede da Administração Regional do Varjão (Quadra 1, Conjunto D, Lote 1), das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Com informações da Agência Brasília