Grande incêndio queima 57 hectares perto de Recanto das Emas

Incêndio (22/08).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um incêndio em vegetação no Núcleo Rural Casa Grande, no Recanto das Emas, na manhã do último sábado (22). Foram utilizados oito viaturas, um avião e quarenta e quatro militares.

O fogo só foi controlado às 17h40, devido a grande área, os ventos no local e o terreno de deslocamento muito dificil.

A área queimada foi de aproximadamente 57 hectares.

As informações são da CBMDF