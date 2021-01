Governo vai até área rural ouvir a população

PUBLICIDADE

Neste sábado (30), o trailer do programa Administração Mais Perto de Você, montado pela Administração Regional do Lago Norte, foi promover oportunidade para os moradores do Núcleo Rural do Córrego do Palha, que puderam levar suas demandas e necessidades para as autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF). Nesta manhã, a ação fez sua estreia e foi ouvir as mais de 800 famílias que vivem na região. Segurança, iluminação e preservação da área foram os principais pedidos.

“Temos uma juventude muito ociosa. Além da ronda ostensiva, os projetos sociais e esportivos são muito importantes para nós, pois jovens desempregados são alvos fáceis para a vida de crime”, explicou a moradora Lúcia Mendes. Discurso endossado pelo presidente da Associação de Moradores e Produtores do Núcleo Rural do Palha, Flávio Melo. “Nós vivemos em uma região bem mista, onde moram pessoas com melhores condições e outras em condições bem difíceis e uma juventude muito vulnerável”, explicou.

Além dos perigos com assaltos, Lúcia lembra que o acesso também é um facilitador para garantir a segurança do local. “Temos uma boa escola, por exemplo, mas a dificuldade em chegar até lá, em caminhos sem segurança e sem iluminação pública, dificultam os caminhos da educação”, ressalta.

Todas as reivindicações eram ouvidas e registradas pelo administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira. “A importância deste projeto, que batizamos de Administração Mais Perto de Você é justamente isso: ouvir os pedidos das pessoas que vivem e conhecem a região. Muitas vezes, entre segunda e sexta-feira, as pessoas não têm tempo de ir a administração, por isso escolhemos o sábado como o dia de vir para ouvir a população”, explica. Marcelo adianta que o “gabinete itinerante” da administração passará, ainda, pela península do Lago Norte, Centro de Atividades (CA), Taquari e as demais regiões rurais que compõem a região Administrativa.

De acordo com o vice-governador Paco Britto, por determinação do governador Ibaneis Rocha, o governo está, cada vez mais, próximo da população. “Sabemos que a população precisa de muita coisa, mas nem sempre vamos conseguir atender tudo. Porém, estando mais próximo de todos, podemos conhecer melhor as demandas e definir as prioridades para atender aos anseios de todos”, explicou.

Paco contou, ainda, que a vice-governadoria tem feito visitas em todas as administrações regionais, num projeto chamado Café com o Vice-Governador, para listar, com os administradores, a demanda de cada região do DF. “É muito importante ouvir todos e estar mais próximos da população é uma das principais metas do nosso governo”, frisou.

Ex-diretora da escola da região por 16 anos e presidente da Organização Não-Governamental (ONG) Ilumina, a professora Lara Cardoso apresentou outra demanda para o Núcleo Rural do Palha: a preservação ambiental. O local possui 114 nascentes. “Cuidar do meio ambiente e de toda essa água que a região produz é muito importante, não pode ser esquecido”, afirma.

“É uma região importante para todo o Distrito Federal”, frisou o vice-governador. “Fiz questão de estar aqui hoje, atendendo a uma determinação do governador Ibaneis, nossa grande maestro, para conhecer de perto a demanda desta população e levar todas as demandas para que possamos atendê-las, na medida do possível”, finalizou Paco Britto.

A presença do governo na região agradou, em cheio, os moradores. “Há mais de 18 anos que não recebíamos a visita de nenhuma autoridade do primeiro escalão dos governos que passaram pelo DF”, disse a professora Lara. O núcleo Rural do Palha surgiu em 1956, antes mesmo da construção da capital.

As informações são da Agência Brasília