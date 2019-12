Governo torna sonho da casa própria possível

PUBLICIDADE 

O ano de 2019 passou e com ele muitos projetos que haviam sido iniciados foram adiante com a nova gestão do Distrito Federal. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), deu passos importantes para tornar realidade o sonho da casa própria. Uma das preocupações de quem entra nos programas de incentivo do governo é a regularização, para então se tranquilizar.

Em 2019 a atual gestão de continuidade às obras dos empreendimentos que haviam sido iniciados para, posteriormente, entrega-los. Apartamentos de 47m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio também possui estacionamento interno com guarita e monitoramento com sistema de segurança.

Parque do Sol

Outro trabalho desta gestão que foi entregue foram as 132 unidades do empreendimento Parque do Sol, no Sol Nascente. De acordo com os critérios que avaliam quem pode se beneficiar, estão idosos, deficientes, vulneráveis e provenientes de realocação.

Além disso a companhia convocou 32.100 candidatos para a entrega de documentos dos empreendimentos Itapoã Parque, Parque dos Ipês, Parque do Sol e entidades habitacionais cadastradas na Companhia.

Com o trabalho feito neste primeiro ano de gestão, 190 famílias foram beneficiadas pelo projeto Na Medida, em atendimento a Lei de Assistência Técnica de Interesse Social (Athis), com projetos e propostas de intervenção de requalificação habitacional.

De acordo com o ideais da nova administração, ficou claro que os interesses políticos e sociais estão sendo atendido para criar uma infra-estrutura que cria novas condições para a população. A ouvidoria da Codhab está entre as 10 primeiras a atingir 100% de transparência Ativa, o que mostra credibilidade e compromisso com o cidadão e também com os outros órgãos do Distrito Federal.

Palavra do presidente

“A atual destão da Codhab trabalha baseada em um novo conceito imposto pelo governador Ibaneis Rocha, que é tratar as famílias que mais precisam com respeito e dignidade que merecem. Intensificando os trabalhos diariamente para que sejam concretizadas todas as metas em prol da população mais carente” disse Wellington Luiz, presidente da Codhab.