Governo revitaliza parques no Areal e Arniqueira

O programa GDF Presente promove um mutirão de serviços na recém-criada região administrativa de Arniqueira, que compreende também Areal, Vereda da Cruz, Veredão e uma Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

Em cerca de dez dias, já foram retiradas mais de 800 toneladas de lixo e entulho em quatro depósitos clandestinos da localidade. Para as obras de recuperação das vias de circulação locais, foram gastas aproximadamente 35 toneladas de massa asfáltica.

Por todos os cantos é visível a presença do governo, seja na melhoria da iluminação pública, limpeza de vias, manutenção de praças, podas de árvores, roçagem e na revitalização de parques e de pontos de encontro comunitários (PECs). O parque Areal/Arniqueira está ganhando vida nova, tendo recebido mais de 180 mudas de plantas nativas do Cerrado. Os brinquedos também estão recebendo manutenção e pintura.

Para melhorar as condições de circulação e de acessibilidade dos moradores, as vias recebem pavimentação e reparos

Nas próximas etapas estão previstas ainda a revitalização do campo de futebol e no de grama sintética, das quadras poliesportiva e de areia e a criação de um viveiro de mudas nativas. Serão trocados os equipamentos do playground, a grama sintética cobrirá o campo de terra e a quadra receberá alambrado, pintura e traves novas.

As ruas que não são asfaltadas recebem os serviços de patrolamento para dar mais condições de acessibilidade aos moradores. E a comunidade já percebe as mudanças. “Quem não tem recursos para pagar uma academia usa o parque para praticar atividade física, então é muito bom quando ele está em bom estado, quando os aparelhos são reformados”, elogia o tradutor Paulo Henrique Silva, de 31 anos. “Estou observando que isso está acontecendo e já melhorou bastante”.

Mapeamento local

A administradora de Arniqueira, Telma Rufino, desta que a criação da RA foi fundamental para que os serviços chegassem até a região. “Se não fosse o GDF Presente, estaríamos abandonados”, afirma. “Sou moradora daqui e percebo como melhorou para a comunidade. Aqui era cheio de lixo. Já fizemos limpeza, recuperamos áreas e asfalto”.

Para que tudo saia a contento, a administração local mapeou os principais problemas e demandas dos moradores. Os trabalhos envolvem a Companhia Energética de Brasília (CEB), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Secretarias de Governo e de Obras e Infraestrutura, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

Nos trabalhos estão sendo usados quatro caminhões, uma pá mecânica, um caminhão-pipa, uma bobiquete (pequena escavadeira), um rolo compactador, um trator-roçadeira e uma van.

Com informações da Agência Brasília.