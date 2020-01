Governo poda árvores e desentope bocas de lobo

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (21) o governo fez podas de árvores e desentupimento de bocas de lobo. A equipe do GDF Presente tem trabalhado diariamente no Plano Piloto para atender às demandas da população e cuidar do coração de Brasília.

Em atendimento ao pedido de moradores a equipe foi até a quadra 314 Sul para desobstruir as bocas de lobo da região e verificar todo o sistema de águas pluviais. “Cuidamos de toda a área pública aqui ao redor. A única reivindicação que ficou pendente foi a do alagamento perto do Bloco C da quadra, quando chove muito, mas já orientamos o síndico sobre a necessidade substituição de um cano que eles devem fazer”, conta.

Francisco Hilário, proprietário da banca localizada na 314 Norte, reafirma a necessidade desse trabalho na região. “Todo ano a gente sofre com alagamentos aqui em Brasília. Então, precisamos mesmo desse trabalho. A presença do governo é imprescindível, mas a população tem que parar de entupir essas bocas de lobo”, conta.

Eixo

Já no Eixão Sul, cerca de 20 funcionários especializados em poda da Novacap, trabalharam desde o início da via (no Balão do Aeroporto) até o final (Galeria dos Estados), cobrindo uma extensão total de 10 km.

A ação foi realizada de forma preventiva, com o objetivo de evitar que neste período de fortes chuvas e ventos, não venham a acontecer eventuais quedas de árvores. O trabalho também tem uma preocupação estética, na manutenção da beleza dos espaços verdes da Capital.

Com informações da Agência Brasília.