Governo pavimenta quadra do Gama

A mais de cinco anos os moradores da Quadra 8, no Setor Leste do Gama esperavam pela pavimentação asfáltica da quadra e nesta semana, a comunidade viu sua reivindicação ser atendida pelo Governo do Distrito Federal, por meio do programa GDF Presente.

O vigilante Vanderley Nunes, de 57 anos, foi um dos que solicitaram os serviços à Administração Regional do Gama. Ele conta que já havia encaminhado a outras gestões vários abaixo-assinados com essa solicitação.

“Essa ação é muito importante para nós, moradores”, comemora. “Em tempo de chuva, muita lama; na época de calor, muita poeira. Agradeço ao governo, que ouviu nosso pedido. Isso significa qualidade de vida para os moradores”.

O trabalho agradou também ao advogado Josivan Almeida da Conceição, 48 anos. “Nós, moradores e usuários do comércio, que passamos sempre por essa rua, víamos que ela estava muito ruim, e isso causava até danos aos veículos”, lembra. “Fiquei feliz quando passei aqui hoje e vi que o asfalto está sendo feito. E percebemos que é uma obra de qualidade. Agradecemos muito”.

O recapeamento da Avenida dos Pioneiros – mais conhecida como Pistão Sul – também foi solicitado pelos moradores. Os trabalhos, que abrangem uma média de 4 quilômetros, serão executados em tempo hábil, informa o administrador do Gama, José Elias Silva de Jesus.

Outros serviços

O GDF Presente também atua em frentes de trabalho em vários locais da região administrativa. São serviços de limpeza de boca de lobo, recolhimento de entulhos e inservíveis, podas de árvores e Operação Tapa-Buracos nas quadras 1, 3 e 17 do Setor Sul, bem como nas quadras 4, 7, 33 e 34 do Setor Leste e nas 23, 26 e 27 do Setor Oeste.

A força-tarefa do GDF Presente vai promover um mutirão de trabalho no Gama durante 15 dias, atendendo às principais demandas da população – ao todo, foram 70 pedidos protocolados. “Paralelamente, temos os trabalhos de manutenção de vias feitas por equipes da administração, que são diários”, explica o diretor de Obras da Administração do Gama, Guilherme Bredo.

“A nossa prioridade é atender aos pedidos de nossa ouvidoria”, resume José Elias Silva de Jesus. De acordo com o administrador, de 22 de novembro de 2019 até 13 de janeiro deste ano, foram tapados mais de 800 buracos na região administrativa. “Aos poucos, vamos fazendo a reestruturação do Gama”, pontua. Também participam dos trabalhos o DER, a Novacap e a CEB.

Com informações da Agência Brasília.