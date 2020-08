Governo federal coloca Parque Nacional em lista de privatizações

PUBLICIDADE

O governo federal publicou um decreto nesta segunda-feira (10) que indica a privatização do Parque Nacional de Brasília. A medida, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, qualifica alguns locais para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República.

Com isso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) perderia a gestão operacional do Parque, ficando apenas a cargo da preservação ambiental do local.

O Parque Nacional de Brasília abrange três regiões do DF: Brasília, Brazlândia e Sobradinho. O município goiano de Padre Bernardo também possui parte do parque. O local abrange as bacias dos córregos da representa Santa Maria, que abastece 25% do Distrito Federal.

O Parque de São Joaquim, em Santa Catarina, também está na lista de privatizações.

