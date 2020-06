Governo efetua pagamento do DF Sem Miséria para 56.454 famílias nesta quinta (18)

PUBLICIDADE

56.454 famílias que estão em situação de vulnerabilidade social poderão sacar o benefício do programa DF Sem Miséria, a partir desta quinta-feria (18). Ao todo, incluindo os meses de maio e junho, o governo investiu R$ 15.602.080 na iniciativa.

A Caixa Econômica é a instituição responsável pela movimentação dos recursos disponibilizados pelo programa. Devido ao pagamento do Auxílio Emergencial, operacionalizado pelo mesmo banco, houve um atraso com relação à parcela de maio. Com a sobrecarga do sistema, a Caixa informou à Secretaria Desenvolvimento Social (Sedes) que não seria possível fazer o repasse do benefício naquele mês.

“A equipe da Sedes trabalhou, com a Caixa Econômica, para garantir neste mês o repasse das duas parcelas do benefício, regularizando o pagamento”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “As famílias beneficiárias não podem ser prejudicadas, por isso pontuamos para a Caixa a importância de processar a transferência das duas folhas em um único mês.”

O Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020 garante que o benefício continue a ser repassado, mesmo durante o período da pandemia do novo coronavírus.

Saiba como sacar

Para realizar o saque, os beneficiários devem estar em posse do cartão do Bolsa Família ou do Cartão Cidadão e se dirigirem, preferencialmente, aos caixas eletrônicos. Caso a pessoa não tenha nenhum dos cartões, é possível realizar o saque nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de Carteira de Identidade (RG) e CPF originais.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha os beneficiários a irem sozinhos para as agências, em conformidade com as medidas de distanciamento social. No entanto, antes de sair de casa é importante que o cidadão confirme, através do número 08007072003 (ligação gratuita), se o benefício já foi liberado. O telefone também serve para obter informações acerca de qualquer informação do Cadastro Único: código familiar, Número de Identificação Social (NIS), renda per capita, e afins. Também é possível se informa através do site do CadÚnico, bem como pelo aplicativo Meu CadÚnico, disponível para Android e IOS.

Benefício suplementar

O DF Sem Miséria tem o objetivo de ajustar o benefício recebido com a realidade de cada família do Distrito Federal. O programa funciona de forma suplementar ao Bolsa Família e é destinado às famílias que apresentam renda per capita inferior a R$ 140.

O valor repassado varia de caso para caso: vai de R$ 20 a R$ 980. O cálculo leva em consideração fatores como renda familiar, quantidade de pessoas em cada núcleo e ainda o que foi recebido pelo Programa Bolsa Família.

Os valores dos pagamentos referentes ao DF Sem Miséria podem ser consultados no Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal. Com informações da Agência Brasília.