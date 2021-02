Governo e instituições religiosas se unem no combate à violência no DF

PUBLICIDADE

A Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) estabeleceu uma parceria com instituições religiosas que visa o combate a violência doméstica e familiar no Distrito Federal. A cooperação – Aliança Distrital – Instituições Religiosas no enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar – foi anunciada nesta quinta-feira (4).

Sendo assim, organizações das mais variadas representações religiosas vão poder atuar de forma conjunta junto à SSP/DF na prevenção da violência e da criminalidade envolvendo crianças, meninas, mulheres e demais grupos vulneráveis, como dos idosos.

A adesão e participação das instituições religiosas nesta mobilização será de forma voluntária. A partir da criação de um grupo de trabalho que acompanhará a participação das entidades, será realizado um encontro anual da Aliança Distrital com apresentação dos resultados e novas iniciativas.

As instituições que optarem pela participação, devem passar por capacitação para atuar junto à SSP/DF, por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Suprec). Os representantes das instituições receberão instruções como oficinas de mediação de conflitos, divulgação dos serviços de acesso a direito familiar, proteção às vítimas de violência sexual, Lei Maria da Penha e Lei Feminicídio e da Rede de Proteção à Infância e à Mulher, proteção e apoio social aos filhos das vítimas de feminicídio, práticas restaurativas e de responsabilização dos homens autores de violência doméstica e familiar, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esta é sem dúvida uma das ações de maior importância no combate à violência, principalmente contra a mulher. Chegamos até aqui após muitos estudos e levantamentos técnicos que deram base para aplicarmos políticas ainda mais eficientes e eficazes. Queremos com essa parceria não apenas reprimir, mas principalmente combater a violência. Sabemos da relevância da participação e contribuição de cada um”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres, durante o evento de lançamento da parceria.

De acordo com o secretário, a parceria com as entidades religiosas é de fundamental importância. “O combate à violência doméstica e familiar é uma determinação do governador Ibaneis Rocha. Foram muitos investimentos junto às forças para contribuir com o combate a esses crimes, temos detalhes de como ocorrem – como local e arma utilizada por exemplo, mas precisamos da contribuição de todos vocês para podermos intervir antes que esses crimes ocorram, levando em consideração o trabalho beneficente, a inserção social, a capacidade de mobilização, liderança e visibilidade estratégica em seus territórios”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A importância da ação foi ressaltada pelos secretários executivos de Segurança Pública, Júlio Danilo, e pelo secretário executivo de Gestão Integrada, Alciomar Goersch, que estiveram no lançamento da parceria, realizada no auditório da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), próximo ao Parque da Cidade.

Durante o evento, o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido, falou da importância da Maria da Penha On-Line, que ocorreu na última semana. “De forma pioneira lançamos o formato de denúncia de violência doméstica virtual, por meio da Delegacia Eletrônica, que teve os serviços ampliados durante a pandemia”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também estiveram presentes delegados, gestores e servidores das forças de segurança e representantes de diferentes religiões.

As informações são da Agência Brasília