Governo do Rio proíbe transporte coletivo entre região metropolitana e interior

A circulação de ônibus e vans entre os 22 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro e os 70 municípios do interior do Estado está proibida a partir desta terça-feira (17), por 15 dias ou até a revogação do decreto 46.970, que estabelece normas de combate à disseminação do coronavírus no Estado.

A decisão, em portaria assinada pelo presidente do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (Detro), Cleber Afonso, foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 17.

Está proibida a circulação de ônibus das linhas intermunicipais, de ônibus executivos ou fretados por particulares e de vans. Pessoas que compraram passagens emitidas para os municípios com restrição devem ser ressarcidas pelas empresas.

O transporte intermunicipal dentro da região metropolitana (entre os 22 municípios do Grande Rio) continua sendo operado, mas os passageiros só podem ser transportados sentados. O transporte entre os 70 municípios do interior também continua ocorrendo normalmente.

Segundo o governo do Estado, a medida foi tomada considerando que a maior parte dos casos da covid-19 no Estado está concentrada na Região Metropolitana do Rio.

São considerados municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Magé, Tanguá, Rio Bonito, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Paracambi, Japeri, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Seropédica, Itaguaí e Petrópolis