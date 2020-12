Governo do DF anuncia 19 novas Unidades Básicas de Saúde para 2021

PUBLICIDADE

O governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a ampliação do atendimento na atenção primária com a entrega de 19 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que serão iniciadas ou entregues em 2021. Cinco dessas unidades serão concluídas ainda no primeiro semestre, com investimento aproximado de R$ 15 milhões, e vão atender as regiões administrativas de Ceilândia, Planaltina, Sobradinho II e Paranoá.

Outras 14 UBSs serão licitadas no segundo semestre e, de acordo com o governo, existe a previsão de recursos originários de convênios para construção das unidades. Algumas já têm endereço definido e serão instaladas no Gama, Estrutural, Águas Claras, Brazlândia, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II.

“As novas UBSs, que serão construídas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), vão se juntar às 170 em funcionamento no Distrito Federal. São mudanças que vão elevar o nível de atendimento nessas unidades, que são a porta de entrada capaz de solucionar 80% dos problemas de saúde”, diz o GDF.

Vacinas e curativos

Esses estabelecimentos de atenção primária realizam exames, consultas e acompanhamento médico, entrega de medicamentos, troca de curativos e aplicação de vacinas. As UBSs são o caminho indicado para casos de sintomas leves de gripe, tontura, dor abdominal, mal-estar, diarreia, vômito e conjuntivite, além de tratamento e acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Tais unidades também acolhem e acompanham casos de gestação, hipertensão, diabetes e obesidade.

Elas não oferecem o atendimento de pronto-socorro, exclusivo para casos de emergências. Em casos graves ou complexos, pacientes são encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou hospital.

No Distrito Federal, as UBSs funcionam de segunda a sexta-feira em horários diferentes, a depender das unidades, mas normalmente em horário comercial. No site da Secretaria de Saúde é possível encontrar informações sobre todas as unidades.