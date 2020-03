Governo de Goiás suspende funcionamento de comércios

O Governo do Estado de Goiás suspendeu, na noite de terça-feira (17), as atividades em comércios. Cinema, shoppings, feiras e academias, por exemplo, têm de parar de funcionar pelos próximos 15 dias.

A medida é tomada em prevenção ao novo coronavírus. O governador Ronaldo Caiado assinou o decreto na noite de terça.

Através da conta oficial no Twitter, Caiado explicou detalhadamente quais locais estarão fechados. Veja:

Acabei de assinar um decreto com uma série de medidas com o objetivo de prevenir a proliferação do novo coronavírus em nosso Estado. Dessa maneira, foram suspensos por 15 dias:

✅ atividades em feiras, inclusive feiras livres; (siga o fio) pic.twitter.com/DtNpLsnJzE