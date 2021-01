Governo convoca mais 34 profissionais de saúde

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde (SES) convocou, nesta quinta-feira (31), por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), 34 novos servidores para atuar na pasta. Esse foi o último chamamento de profissionais no ano de 2020 para atuar na rede pública de saúde. Os convocados foram aprovados no concurso de 2018 e vão substituir as vacâncias. Eles devem se apresentar, em até 30 dias, no Núcleo de Admissão e Movimentação da pasta para tomar posse.

Foram nomeados cinco médicos intensivistas, dois enfermeiros de família e comunidade, 25 técnicos de hematologia e hemoterapia e dois administradores. Eles serão lotados nas unidades que mais precisam desses serviços.

“[Essa convocação] é mais um reforço no combate ao novo coronavírus e, ao mesmo tempo, demonstra a preocupação do governo em valorizar os servidores públicos e o trabalho tão importante que eles fazem num ano tão difícil para toda a população”, destaca o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

“Estamos fechando o ano atendendo a determinação do governador Ibaneis e do secretário Osnei, que é priorizar o reforço na rede com a contratação dos novos servidores”, resume a subsecretária de Gestão de Pessoas (Sugep), Silene Almeida. O secretário, por sua vez, lemgra que foi “com muito carinho e dedicação plena” que a da Subsecretaria de Gestão de Pessoas atuou à frente desse processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Silene explica que mesmo com as limitações impostas pela Lei Federal nº 173/20, que vedou medidas administrativas capazes de levar impacto à folha de pagamento, a Sugep tem envidado esforços contínuos para não deixar de usar as vacâncias.

“É imprescindível que usemos as vacâncias dentro do exercício em que elas ocorreram para que não haja impacto financeiro”, ressalta a gestora. “Em 2021, continuaremos apurando as vacâncias ocorridas e nomeando dentro das vagas disponíveis.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Secretaria de Saúde