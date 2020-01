Governador recebe kit da 50ª edição da Corrida de Reis

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu o kit da 50ª edição da Corrida de Reis que será realizada no próximo sábado. Deverão participar do evento 16 mil atletas. Ibaneis destacou que o esporte é uma esperança para a vida das crianças que o praticam assim com para suas famílias. “O esporte é um respeito à vida”, destacou o governador, lembrando que são geralmente nas famílias mais pobres que surgem os atletas que se destacam. A corrida marcará o início das comemorações do aniversário dos 60 anos do Distrito Federal. O kit é composto de camiseta da corrida, boné, garrafa de água, número de identificação e chip. Para a retirada é necessário levar quatro quilos de alimentos não perecíveis.

Após dois anos ocorrendo no período da manhã, a tradicional Corrida de Reis volta a acontecer à noite. Em sua 50º edição, sendo considerada um dos grandes eventos esportivos do país, a corrida ocorrerá no sábado, dia 25 de janeiro, com largada em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha.

“A corrida noturna mostrará a beleza arquitetônica de Brasília”, disse o secretário de esporte e lazer do Distrito Federal (DF), Leandro Cruz.

As 16 mil vagas serão divididas em metade para o percurso de 6 quilômetros e metade para o percurso de 10 quilômetros, além de mil vagas para atletas mirins, com idades entre 4 e 14 anos. O governo do Distrito Federal gastará R$ 1,3 milhão na realização do evento.

“A Corrida de Reis serve para que a população, de forma voluntária, demonstre para o Brasil e para o mundo o seu carinho pela cidade”, definiu o governador. Ibaneis disse que em 2019 a corrida não aconteceu na data por culpa do ex-governador, Rodrigo Rollemberg, que atrasou a realização do evento. Ibaneis destacou que a Corrida de Reis e a São Silvestre serão as duas corridas mais importantes do País.

O Secretário Leandro Cruz destacou que Brasília já é uma referência na realização de grandes eventos esportivos. “A corrida exporá como essa cidade é bonita quando está toda iluminada”, disse. Segundo Cruz o percurso passará ao longo do Eixo Monumental pelos principais monumentos da Capital. O Secretário revelou que no segundo semestre de 2020 será lançada a Maratona Internacional de Brasília, com a participação dos maiores maratonistas do mundo. “Vamos mostrar Brasília para o mundo”.