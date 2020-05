Governador Ibaneis Rocha passa por cirurgia de emergência

PUBLICIDADE 

O governador Ibaneis Rocha está sendo submetido a uma cirurgia no aparelho digestivo no Hospital DF Star. Ele deu entrada às 14h30min com quadro de dor abdominal aguda e, após avaliação médica, foi verificada a necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência. O procedimento foi realisado pelo cirurgião dr. Ronaldo Cuenca, por meio de laparoscopia.

Participaram do procedimento o médico intensivista dr. Marcelo Maia, coordenador das Terapias Intensivas da Rede D’Or – DF; e o cardiologista dr. João Poeys Jr., coordenador médico da Emergência do DF STAR.

O dr. Pedro Henrique Loretti, diretor-geral do Hospital DF Star, acompanha a equipe.

O próximo boletim médico será divulgado às 8h.