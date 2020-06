Governador Ibaneis recebe alta e já está em casa

PUBLICIDADE 

O governador Ibaneis Rocha recebeu alta do hospital DF Star no início da noite de hoje, onde esteve internado para revisão de cirurgia por três dias.

Ele está em casa e segue orientação médica de repouso.

O governador teve o intestino perfurado por um pequeno osso de galinha no dia 25 de maio.

A equipe médica, a mesma responsável pelo procedimento, optou por conduzir esses cuidados em ambiente hospitalar para melhor segurança e agilidade nos exames, e com todo o suporte e estrutura necessários.

Ibaneis havia sido internado na do dia 25 com dor abdominal aguda. “Essa dor é intensa, localizada na região lateral, à direita do abdômen”, explicou o coordenador Marcelo Maia. Seis horas depois à chegada, o governador foi reavaliado e já submetido à cirurgia.

O governador precisa seguir a orientação médica, que consiste em manter uma boa hidratação, além de manter uma dieta balanceada que facilite a absorção de nutrientes.