Golpe: Ministério Público não realiza agendamento de vacinas contra covid-19

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) divulgou, nesta segunda-feira (8) a informação de um novo golpe, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, no qual os usuários recebem mensagem para um suposto agendamento de vacina contra a Covid-19 que estaria sendo feito pelo “Ministério Público da Saúde”. Golpes, por meio de ligações e mensagens falsas enviadas em nome de instituições públicas que atuam contra a Covid-19, têm sido comuns durante a pandemia.

O Ministério Público esclarece que não faz agendamento de vacinação, não solicita dados das pessoas nem envia quaisquer tipos de códigos para celulares. Esse tipo de mensagem caracteriza golpe e a população deve ficar atenta e só confiar em ações devidamente divulgadas nos canais oficiais das instituições públicas que atuam no enfrentamento à pandemia.

Se alguém receber ligações ou mensagens pelo celular com esta finalidade, a orientação do MPDFT é que a pessoa não forneça qualquer dado e denuncie às autoridades competentes.