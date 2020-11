Gilvan Máximo promove almoço de confraternização e reunião do Consecti

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (26) o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI), Gilvan Maximo, será o anfitrião de um almoço de confraternização e Reunião Nacional do CONSECTI.

Além do secretário, participará do evento o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, para tratar dos seguintes temas: perspectivas e investimentos para inovação no Brasil; cidades inteligentes e sustentáveis e lei geral de proteção de dados e compliance.

Tecnologia no DF

Vale lembrar que, na última quinta-feira (19), os primeiros 474 alunos da primeira fase do projeto receberam seus diplomas que capacita as pessoas em até 46 cursos em várias áreas da tecnologia. E já estão aptos para serem absolvidos pelo setor produtivo da capital.

Os cursos – em áreas como Tecnologia da Informação, Automação Industrial, Telecomunicações, Construção Civil, Metalmecânica e Energia, entre outros – são executados em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). “Talvez as pessoas não tenham a dimensão do programa, mas é um dos maiores do Senai no Brasil”, afirmou o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Jorge Bittar.

Gilvan Máximo ressaltou que a capital caminha com “passos largos para o futuro” quando consegue formar pessoas de baixa renda, com bolsas integrais, em cursos de tecnologia. “Essa é a melhor estratégia para diminuir o desemprego e aumentar a produtividade das empresas”, disse ao destacar que alguns dos formados pelo Inova Tech DF já estão no mercado de trabalho.