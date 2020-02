Gerente de boate morre a tiros na porta do estabelecimento

PUBLICIDADE 

Aos 37 anos, um homem morreu após ser baleado na Boate Alfa, na quadra 2 do Setor Hoteleiro Sul, na madrugada desta sexta-feira (7). Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), dois homens chegaram à pé no estabelecimento, que funciona dentro do Hotel Bonaparte, e atiraram contra a vítima, que era gerente do local.

Pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência mas, quando chegaram no local, constataram a morte do homem.

A PCDF afirma, ainda, que os suspeitos fugiram em direção a outro hotel na região, o Esplanada, entraram em um carro e foram embora. Os homens ainda não foram localizados. As investigações estão a cargo da 5ª Delegacia de Polícia (DP).