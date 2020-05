GDF vai entrar com liminar pedindo reabertura total do comércio na segunda (18)

PUBLICIDADE 

Hylda Cavalcanti e Willian Matos

O Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu recorrer à justiça para tentar reabrir o comércio de uma só vez. Após reunião do governo com a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) nesta sexta-feira (15), o Executivo decidiu por tentar a retomada de todos os setores já na próxima segunda (18).

Tanto o GDF quanto o Fecomércio-DF esperavam a retomada natural na segunda (18), como estava previamente marcado. No entanto, na madrugada desta sexta (15), a juíza Kátia Balbino de Carvalho, da 3ª Vara Federal Cível, definiu que esta reabertura se dará aos poucos, de 15 em 15 dias.

O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, afirmou que, caso a reabertura não seja total na próxima segunda (18), haverá um aumento de 30% no número de demissões no comércio da capital.

Caso a decisão da Justiça Federal seja acatada, os shoppings serão reabertos daqui a 15 dias; bares e restaurantes voltarão a funcionar em 30 dias; e, por fim, escolas e academias serão retomadas em 45 dias. Veja lista completa:

Daqui a 15 dias: shoppings e centros comerciais

Daqui a 30 dias: restaurantes, serviços ambulantes de alimentação (food trucks, por exemplo), bufê, salões de beleza, barbearias e outras atividades de tratamento de beleza

Daqui a 45 dias: academias, eventos de esporte e lazer, cinemas, teatros, espetáculos, bibliotecas, parques de diversão, clubes sociais, jardim botânico, igrejas, templos, feiras livres, escolas e administração pública

