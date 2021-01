GDF troca presidência do SLU

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) alterou a presidência do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A decisão está no Diário Oficial (DODF) desta quinta-feira (28).

O diretor-presidente Jair Vieira Tannús Junior deixa o cargo pouco mais de seis meses após assumi-lo. Assume a presidência Silvio de Morais Vieira.

Silvio atuava como chefe da Unidade de Controle Interno da Secretaria de Esporte e Lazer. Também já foi vice-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do DF (Sindifisco-DF).

O SLU é uma autarquia ligada à Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF).