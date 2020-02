GDF terá 11 feriados e sete pontos facultativos em 2020

PUBLICIDADE 

Brasília terá 11 feriados e sete pontos facultativos em 2020. Nesta quarta-feira (5), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o calendário de atividades do Executivo local, que traz o decreto com as 18 datas de forma detalhada.

A novidade nesta edição do calendário é o dia 20 de novembro, quando se comemora em todo o país o dia da Consciência Negra, que celebra a luta de Zumbi dos Palmares. Segundo a publicação oficial, a data será ponto facultativo. Ou seja, será dispensada a obrigatoriedade do funcionamento de todos os órgãos públicos, a exceção dos serviços essenciais.

A programação será seguida pelos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do DF, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais. A rede pública de ensino deverá levar em conta o calendário escolar aprovado para o ano letivo de 2020.

Confira os feriados e pontos facultativos de 2020 no DF

1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional);

24 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo);

25 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo);

26 de fevereiro: quarta-feira de cinzas (ponto facultativo);

10 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril: Aniversário de Brasília (feriado local) e Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

11 de junho: Corpus Christi (feriado nacional);

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro: Dia da Consciência negra (ponto facultativo);

30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado local);

24 de dezembro: Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14 horas);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional);

31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas)

Com informações da Agência Brasília