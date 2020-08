GDF tem novo secretário de Juventude

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha fez uma troca em dois órgãos do Distrito Federal. Os órgãos são a Secretaria de Juventude e a Administração Regional do Park Way.

Na Secretaria de Juventude, Leocádio Rodrigues Bijos Júnior (Léo Bijos) foi exonerado para a chegada do então administrador do Park Way, Kedson Mário Rocha Cirilo. Kedson é pastor e empresário e estava no governo desde fevereiro de 2019.

Para ocupar a vaga de Kedson na administração regional, o GDF escolheu Mauricio Tomaz da Silva. Tomaz tem 43 anos, é bombeiro militar e foi candidato a deputado distrital em 2018 pelo Patriota.