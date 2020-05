GDF tem até segunda (11) para apresentar medidas de segurança para reabertura do comércio

PUBLICIDADE 

Depois de cinco horas de reunião com o governador do Distrito Federal, a juíza Kátia Balbino, deu um prazo de até segunda-feira (11) para que o GDF apresente as medidas seguras para a reabertura do comércio na cidade.

O presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), Francisco Maia, também participou da reunião e admitiu que o comércio do DF não estaria pronto para abrir na próxima semana, mas que está se preparando para o dia 18.

A representante do Ministério Público do Trabalho, também presente ao encontro disse que a reunião foi tensa.

Reabertura adiada

Após a Justiça Federal vetar, na última quarta-feira (6), a retomada de setores do comércio no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu aumentar o prazo para adequar a capital federal à reabertura.

Com isso, Ibaneis definiu uma nova data para o ampliamento do comércio: 18 de maio. Neste período de 11 dias, o governador pretende melhorar a estrutura do DF para o combate ao novo coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É a segunda vez que o governador adia a reabertura dos comércios ainda fechados no DF. Inicialmente, a retomada estava marcada para o dia 4; depois, adiou-se para o dia 11; agora, foi definida uma nova data.