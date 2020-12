GDF tem 30 dias para apresentar plano de vacinação para a Covid-19

PUBLICIDADE

Última proposição aprovada antes da apreciação do Orçamento do Distrito Federal para 2021, o projeto de lei no 1.625/2020, de autoria dos deputados Chico Vigilante (PT), Rafael Prudente (MDB) e outros, estabelece prazo de 30 dias, após a publicação da lei, para que o GDF apresente um plano de vacinação para a Covid-19. A proposta foi votada, em segundo turno e redação final, na sessão remota da Câmara Legislativa desta quinta-feira (10) e será encaminhada para a sanção do governador.

O projeto também determina que o governo deverá dar “ampla divulgação sobre o plano de vacinação, contendo todos os elementos necessários a sua efetivação”. O deputado Chico Vigilante destacou a necessidade de atuação urgente do GDF para adquirir insumos (seringas etc.) e as vacinas.

As informações são da CLDF